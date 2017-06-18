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Общество
Путин поздравил российских медработников с профессиональным праздником
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Путин поздравил российских медработников с профессиональным праздником

10:03  18 Июня 2017
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Путин поздравил российских медработников с профессиональным праздником

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин поздравил российских работников и ветеранов сферы здравоохранения с Днем медицинского работника. Поздравительное послание опубликовано на сайте президента. 

Обращаясь к врачам, Путин отметил, что они выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, трудолюбия, самоотдачи, душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. 

Президент заявил, что время поставило перед российскими медиками серьезные и актуальные задачи. 

«Необходимо повышать эффективность здравоохранения, внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи», — обратил внимание российский лидер. 

#путин
Владимир Багров
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