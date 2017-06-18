Путин поздравил российских медработников с профессиональным праздником

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин поздравил российских работников и ветеранов сферы здравоохранения с Днем медицинского работника. Поздравительное послание опубликовано на сайте президента.

Обращаясь к врачам, Путин отметил, что они выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую глубоких знаний, трудолюбия, самоотдачи, душевной щедрости, чуткости и отзывчивости.

Президент заявил, что время поставило перед российскими медиками серьезные и актуальные задачи.