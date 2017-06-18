Присутствие Путина на матче поддержало футболистов сборной РФ — Мутко

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Москва, 18 июня. По словам главы Российского футбольного союза Виталия Мутко, футболистам сборной России было приятно внимание президента Путина. Напомним, в субботу президент посетил стартовый матч Кубка конфедераций, в ходе которого россияне со счетом 2:0 обыграли сборную Новой Зеландии.

Мутко рассказал, что передал сборной России пожелания и поздравления президента Путина.

«Ребятам внимание президента страны, болельщиков приятны. Ребята, естественно, следят за оценками президента. Им было приятно, что президент был на матче», — рассказал Мутко.

По словам главы РФС, сборная России имеет желание и мотивацию бороться за победу на Кубке конфедераций, однако следует помнить, что российским футболистам будут противостоять очень серьезные соперники.