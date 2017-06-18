Второй тур парламентских выборов стартовал во Франции

В Избранное

Скопировать

Париж, 18 июня. Второй тур голосования на парламентских выборах начался во Франции.

Избирательные участки начали работу в 8.00 (9.00 мск). Голосование по всей стране будет продолжаться до 18.00, а в крупных городах проголосовать можно будет до 20.00.

Первый тур прошел 11 июня. Явка составила 48,71%, что является рекордно низким показателем. Как предполагают аналитики, французы просто устали от семимесячной предвыборной кампании.

В первом туре победила партия Макрона «Вперед, республика!» с результатом 28,21%, на втором месте оказались «Республиканцы» с 15,77%, «Национальный фронт» Марин Ле Пен занял третье место с результатом 13,2%.