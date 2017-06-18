Иракские военные начали штурм ИГ в Старом городе Мосула

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Мосул, 18 июня. Иракские военные заявили, что начали штурм Старого города Мосула.

Как отмечает Rеuters, этот исторический квартал в северной части города по-прежнему находится под контролем террористов запрещенного в России ИГ*. В настоящий момент это последний оплот террористов в городе, который был их неофициальной «иракской» столицей.

Успешная борьба с террористами продолжается и в сирийской Ракке. Так, в субботу «Силы демократической Сирии» накануне выбили террористов из квартала Эль- Кадисия в западной части сирийской Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.