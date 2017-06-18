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Общество
Друг убитого в США российского школьника оказался причастен к ограблению
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Друг убитого в США российского школьника оказался причастен к ограблению

9:41  18 Июня 2017
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Друг убитого в США российского школьника оказался причастен к ограблению

Вашингтон, 18 июня. Как сообщили полиции знакомые американца Шади Наджара, убитого в США вместе с россиянином Артемом Зиберовым, Наджара подозревали в причастности к совершенному в декабре или январе ограблению, связанному с наркотиками.

«Допрос друга Наджара показал, что Наджар был причастен к ограблению, связанному с наркотиками, в декабре 2016 или в январе 2017 года», — сообщил глава полиции округа Монтгомери (штат Мэриленд) Томас Мэнджер.

Кроме того, полиции стало известно, что Наджар собирался продать билет на выпускной бал одному из подозреваемых в убийстве — он рассказал об этом буквально за полчаса до собственной гибели.

Валентин Меликов
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