Друг убитого в США российского школьника оказался причастен к ограблению

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 18 июня. Как сообщили полиции знакомые американца Шади Наджара, убитого в США вместе с россиянином Артемом Зиберовым, Наджара подозревали в причастности к совершенному в декабре или январе ограблению, связанному с наркотиками.

«Допрос друга Наджара показал, что Наджар был причастен к ограблению, связанному с наркотиками, в декабре 2016 или в январе 2017 года», — сообщил глава полиции округа Монтгомери (штат Мэриленд) Томас Мэнджер.

Кроме того, полиции стало известно, что Наджар собирался продать билет на выпускной бал одному из подозреваемых в убийстве — он рассказал об этом буквально за полчаса до собственной гибели.