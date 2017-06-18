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Украина
Экстремисты «Правого сектора» в преддверии ЛГБТ-марша заблокировали центр Киева
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Экстремисты «Правого сектора» в преддверии ЛГБТ-марша заблокировали центр Киева

10:05  18 Июня 2017
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Экстремисты «Правого сектора» в преддверии ЛГБТ-марша заблокировали центр Киева

Киев, 18 июня. Украинские националисты заблокировали центральные улицы Киева, на которых должен пройти «Марш равенства» за права ЛГБТ. Об этом сообщил пресс-секретарь запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор»* Артём Скоропадский в своем Facebook. 

Скоропадский уточнил, что к настоящему моменту заблокированы парк Шевченко, Владимирская улица и Дом учителя. Экстремисты пытаются не допустить проведения марша. 

Националисты неоднократно угрожали представителям ЛГБТ-сообщества и обещали превратить парад в «кровавую кашу». 

* Организация запрещена на территории РФ.

#киев
Владимир Багров
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