Экстремисты «Правого сектора» в преддверии ЛГБТ-марша заблокировали центр Киева

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Киев, 18 июня. Украинские националисты заблокировали центральные улицы Киева, на которых должен пройти «Марш равенства» за права ЛГБТ. Об этом сообщил пресс-секретарь запрещенного в России экстремистского движения «Правый сектор»* Артём Скоропадский в своем Facebook.

Скоропадский уточнил, что к настоящему моменту заблокированы парк Шевченко, Владимирская улица и Дом учителя. Экстремисты пытаются не допустить проведения марша.

Националисты неоднократно угрожали представителям ЛГБТ-сообщества и обещали превратить парад в «кровавую кашу».

* Организация запрещена на территории РФ.