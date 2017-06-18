Поклонники Apple разочарованы сроками начала продаж iPhone 8

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Сан-Хосе, 18 июня. В ходе прошедшей в начале июня конференции девелоперов компании Apple WWDC 2017 стало известно, что начало продаж нового iPhone 8 состоится примерно на месяц позже официальной даты презентации смартфона. Разочарование поклонников и выход новых мобильных устройств может серьезно ударить по объему продаж.

Ранее стало известно, что официальная презентация iPhone 8 состоится в сентябре 2017 года — а вот на прилавках магазинов новый телефон появится только ближе к концу октября. Причиной этому — сложности с поставками iPhone во всем мире.

Ситуация может серьезно отразиться на объеме продаж — за месяц, который отделяет выход нового устройства от Apple, до старта продаж, на рынке появятся такие новинки, как Samsung Galaxy Note 8 и LG V30, флагманские модели смартфонов от конкурентов. Разумеется, преданные поклонники Apple не променяют «яблочные» устройства на что-то другое, однако простые любители гаджетов могут отказаться ждать выхода iPhone 8 и купить аналоги от конкурентов.