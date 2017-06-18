Гостей Кубка конфедераций в Сочи угостят блюдами кубанской кухи

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Сочи, 18 июня. Сочинские рестораторы готовятся к приему матчей Кубка конфедераций: гостей ждут в 307 заведениях общепита. Об этом сообщил журналистам начальник управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук.

В Сочи для футбольных фанатов подготовлено 63 гостевых маршрута, в которые входят 307 объектов питания общей вместимостью 28,5 тысячи посадочных мест.

«Все они подготовили свое меню, постарались перевести его на иностранные языки. Также в ресторанах предусмотрено наличие англоговорящего персонала», — сообщил Никончук.

Рестораторы готовились к Кубку заблаговременно. Одними из главных критериев для включения заведения в гостевые маршруты были внешний вид и состояние заведения, а также возможность ведения трансляций.

Угощать гостей будут блюдами кубанской кухни.

«Потому что кубанская кухня всегда славилась большим изобилием, всегда привлекала гостей», — пояснил Никончук.

При этом конкретные блюда он называть не стал, сославшись на то, что это останется на усмотрение каждого отдельно взятого ресторатора.

В Сочи пройдут четыре матча Кубка: 19 июня сыграют сборные Австралии и Германии, 21-го — Мексики и Новой Зеландии, 25-го — Германии и Камеруна, 29-го- команды, вышедшие в полуфинал.