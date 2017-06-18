Стали известны цены новых кроссоверов Mercedes-AMG GLC

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Штутгарт, 18 июня. Немецкий производитель автомобилей Mercedes-AMG рассекретил стоимость новых мощных паркетников GLC. В Германии начали прием предварительных заказов на новинки немецкого автопрома в вариантах кросс-купе и кроссовер. Первые поставки в Россию обещаны в сентябре.

Стоит отметить, что паркетные внедорожники Mercedes-AMG GLC в версиях AMG GLC 63 4MATIC+ и AMG GLC 63 S 4MATIC+ отличаются только типом кузова, а технические характеристики у них одинаковые. Вариант купе немного дороже обычного кросса — примерно на 4 000 евро или 258 тысяч рублей. Двигатель — 4-литровый битурбированный V8.

Кроссовер AMG GLC 63 4MATIC+ выдает 476 «лошадок» и 650 Нм крутящего момента. Стоимость такого автомобиля составляет 82 705 евро (5,33 млн рублей), а кросс-купе — 86 334 евро (5,564 млн рублей). Более мощная модификация GLC 63 S 4MATIC+ выдает 510 «лошадей» при крутящем моменте в 700 Нм. Кроссовер можно приобрести за 90 975 евро (5,863 млн рублей), а кросс-купе — за 94 605 евро (6,097 млн рублей).