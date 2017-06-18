В День медицинского работника своих коллег поздравил заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко

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Ежегодно в нашей стране каждое третье воскресенье июня отмечается профессиональный праздник людей, выбравших самую благородную профессию. В 2017 году День медицинского работника отмечается в России 18 июня.

С профессиональным праздником российских медиков поздравил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, член президиума общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

«День медицинского работника отмечается в нашей стране уже давно — примерно с 1960 годов, именно с этого времени и возникла традиция отмечать профессиональные праздники, — напомнил Геннадий Онищенко. — Хочу поздравить своих коллег-медиков, которые выполняют огромную и, к сожалению, не всегда достойно оцениваемую, как со стороны общества, так и, порой, со стороны политиков работу. Но поверьте мне, мои коллеги-медики, вы не просто выполняете огромную работу, вы осуществляете миссию. Миссию по сохранению здоровья россиян».

По словам Геннадия Онищенко, во времена, когда в Советском Союзе осуществлялась борьба с религией, медики, врачи, порой, выполняли роль духовных помощников и наставников, заменяя «запрещенных» священников.