В День медицинского работника своих коллег поздравил заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко
Ежегодно в нашей стране каждое третье воскресенье июня отмечается профессиональный праздник людей, выбравших самую благородную профессию. В 2017 году День медицинского работника отмечается в России 18 июня.
С профессиональным праздником российских медиков поздравил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, член президиума общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.
«День медицинского работника отмечается в нашей стране уже давно — примерно с 1960 годов, именно с этого времени и возникла традиция отмечать профессиональные праздники, — напомнил Геннадий Онищенко. — Хочу поздравить своих коллег-медиков, которые выполняют огромную и, к сожалению, не всегда достойно оцениваемую, как со стороны общества, так и, порой, со стороны политиков работу. Но поверьте мне, мои коллеги-медики, вы не просто выполняете огромную работу, вы осуществляете миссию. Миссию по сохранению здоровья россиян».
По словам Геннадия Онищенко, во времена, когда в Советском Союзе осуществлялась борьба с религией, медики, врачи, порой, выполняли роль духовных помощников и наставников, заменяя «запрещенных» священников.
«Не могу не вспомнить, что годы отрицания религии, в годы безбожия, годы богоборчества в нашей стране медики всегда выполняли, в том числе, духовную миссию. И сейчас российские врачи и другие медицинские работники разделяют эту миссию с теми, кто выполняет ее, будучи в духовном звании. Поэтому, дорогие медики, ваше служение трудное, но чрезвычайно важное. И какие бы ни были у нас с вами совершенные медицинские учреждения, каково бы ни было оснащение наших больниц, но никогда врач, стоящий у постели больного или выполняющий другую работу по сохранению здоровья нации, не может быть заменен и не будет заменен никакими машинами. Поэтому ваше служение, ваше призвание, ваш великий гражданский подвиг всегда ценился, ценится и будет цениться в обществе. Здоровья вам, успехов и божьей помощи в вашем многотрудном служении», — отметил Геннадий Онищенко.