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Лас-Вегас, 18 июня. Российский боксер Сергей Ковалев не сумел вернуть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг. В поединке с Андре Уордом в Лас-Вегасе он проиграл своему сопернику техническим нокаутом в 8-м раунде.

Однако российский боксер Сергей Ковалев не согласен с таким решением судей. Он заявил, что не понимает, почему судья принял решение остановить его бой за титулы WBA (Super), IBF и WBO в полутяжелом весе в восьмом раунде, сообщают СМИ.

«Зачем было останавливать бой? Я мог продолжать боксировать. Я не знаю, я не могу это объяснить. Я думал, что делаю все хорошо. Я не чувствовал, что сила его ударов может сбить меня с ног», — заявил Ковалев.

Таким образом, россиянин не сумел взять реванш у Уорда за спорное поражение.

Напомним, что в ноябре прошлого года российскому боксеру присудили проигрыш по очкам и он был вынужден расстаться с титулами чемпиона мира. Ковалев сразу после поединка выразил свое категорическое несогласие с судейским вердиктом и заявил о том, что его «ограбили». Затем, российский спортсмен воспользовался пунктом о реванше, который был прописан в контракте на тот бой.

Добавим, что на этот раз пункта о проведении матч-реванша в контракте не было.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом) и ни одного поражения.