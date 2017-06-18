Спецпосланник Китая по Сирии заявил о важности создания зон деэскалации

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Дамаск, 18 июня. Создание зон снижения напряжения стало важным шагом в урегулировании сирийского кризиса, заявил в субботу в Дамаске специальный посланник правительства Китая по Сирии Се Сяоянь.

«Задействованные стороны по итогам последнего раунда переговоров в Сирии достигли консенсуса о создании зон деэскалации, что стало важным шаг на пути к урегулированию сирийского кризиса», — заявил Се Сяоянь.

Специальный посланник Китая по Сирии, находящийся в настоящий момент в Дамаске, подчернул, что власти Китая поддерживают тесный контакт с правительством Сирии, оппозицией, региональными странами и другими странами, вовлеченными в сирийский конфликт.

Китайский дипломат заявил, что разные фракции в Сирии, региональные страны и все международное сообщество должны соединиться в борьбе с терроризмом, отбросив в сторону двойные стандарты.

Напомним, что четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке «Астана» 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. В результате этих встреч было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.