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Колорадо, 18 июня. Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет жизнь. Для этого им потребовалось спроектировать будущее Земли.

В результате проведенного исследования, ученые из Колорадского университета выяснили, что через 1,5 миллиарда лет Земля будет больше не пригодна для обитания живых существ. При создании модели будущего нашей планеты, специалисты учитывали множество параметров: влияние изменения температуры Солнца на атмосферу и воду, солнечная радиация, изменение климата.

Специалисты высчитали, что каждые 110 миллионов лет Солнце будет нагреваться на 1% больше. А всего лишь через 1,5 миллиарда лет поверхность планеты Земля практически выгорит от радиации и вся жидкая вода на ней испарится. Но перед этим в Арктику придет тропический климат, а континенты будут залиты дождями из-за испарения океанов.

В конце исследования специалисты резюмируют, что глобальное потепление выглядит жалкой пародией по сравнению с будущими катаклизмами, которые придут на Землю с нагреванием Солнца.