Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Стало известно, когда на Земле исчезнет жизнь — ученые 
Triangle Created with Sketch.

Стало известно, когда на Земле исчезнет жизнь — ученые 

8:19  18 Июня 2017
1250

Стало известно, когда на Земле исчезнет жизнь — ученые 

Колорадо, 18 июня. Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет жизнь. Для этого им потребовалось спроектировать будущее Земли.

В результате проведенного исследования, ученые из Колорадского университета выяснили, что через 1,5 миллиарда лет Земля будет больше не пригодна для обитания живых существ. При создании модели будущего нашей планеты, специалисты учитывали множество параметров: влияние изменения температуры Солнца на атмосферу и воду, солнечная радиация, изменение климата.

Специалисты высчитали, что каждые 110 миллионов лет Солнце будет нагреваться на 1% больше. А всего лишь через 1,5 миллиарда лет поверхность планеты Земля практически выгорит от радиации и вся жидкая вода на ней испарится. Но перед этим в Арктику придет тропический климат, а континенты будут залиты дождями из-за испарения океанов.

В конце исследования специалисты резюмируют, что глобальное потепление выглядит жалкой пародией по сравнению с будущими катаклизмами, которые придут на Землю с нагреванием Солнца.

#ученые
Олег Сорокин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть