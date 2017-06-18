ЛНР: Украинские силовики 12 раз нарушили «режим тишины»

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Луганск, 18 июня. Украинские силовики за прошедшие сутки 12 раз обстреляли территорию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщают в оборонном ведомстве ЛНР.

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, Славяносербска, поселка городского типа Калиново, сел Молодежное, Раевка, Сокольники, Веселенькое, Обозное», — сообщает Луганскинформцентр, со ссылкой на народную милицию ЛНР.

По данным народной милиции ЛНР, огонь велся из минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, что сторонами конфликта в Донбассе в преддверии Международного дня защиты детей было согласовано прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения с полуночи 1 июня. Несмотря на это, обстрелы продолжаются.