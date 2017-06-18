Рестайлинговый Lincoln MKC впервые шпионы засняли на тестах

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Мичиган, 18 июня. Американский автомобильный производитель Lincoln принадлежащий Ford Motor Company начал тестировать свой обновленный внедорожник MKC. Шпионы смогли сделать фото новинки, покрытой камуфляжной плёнкой в передней и задней частях кузова.

По мнению экспертов, именно там произойдут главные изменения дизайна. По утверждению американских источников, обновлен будет дизайн фар и бамперов, а радиаторная решетка выполнят в стиле флагмана Continental.

Сообщается, что рестайлинговый Lincoln MKC будет как и раньше использовать архитектуру Global C от моделей Ford Focus и Escape. Выдвигаются предположения, что в гамму силовых агрегатов внедорожника войдут старые двигатели, которым просто добавят мощности. Речь идет о моторах EcoBoost с объемами в 2 и 2,3 литра и мощностью от 240 до 290 л.с. Они предлагаются вкупе с механической трансмиссией на 6 передач.

Дата официальной презентации Lincoln MKC еще не назначена. Ожидается, что это событие может произойти в рамках автосалона в Лос-Анджелесе в ноябре 2017 года.