Рестайлинговый Lincoln MKC впервые шпионы засняли на тестах
Мичиган, 18 июня. Американский автомобильный производитель Lincoln принадлежащий Ford Motor Company начал тестировать свой обновленный внедорожник MKC. Шпионы смогли сделать фото новинки, покрытой камуфляжной плёнкой в передней и задней частях кузова.
По мнению экспертов, именно там произойдут главные изменения дизайна. По утверждению американских источников, обновлен будет дизайн фар и бамперов, а радиаторная решетка выполнят в стиле флагмана Continental.
Сообщается, что рестайлинговый Lincoln MKC будет как и раньше использовать архитектуру Global C от моделей Ford Focus и Escape. Выдвигаются предположения, что в гамму силовых агрегатов внедорожника войдут старые двигатели, которым просто добавят мощности. Речь идет о моторах EcoBoost с объемами в 2 и 2,3 литра и мощностью от 240 до 290 л.с. Они предлагаются вкупе с механической трансмиссией на 6 передач.
Дата официальной презентации Lincoln MKC еще не назначена. Ожидается, что это событие может произойти в рамках автосалона в Лос-Анджелесе в ноябре 2017 года.