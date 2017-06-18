Узбекские астрономы зафиксировали сверхновую звезду в Большой Медведице

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Ташкент, 18 июня. Ученые Майданакской обсерватории Астрономического института Академии наук Узбекистана в конце мая зафиксировали вспышку сверхновой звезды, сообщили в пресс-службе Академии наук Узбекистана.

Сверхновая звезда, которой был присвоен номер SN 2017ein, была обнаружена 25 мая в рамках программы мониторинга близлежащих галактик, которую проводят на Майданакской обсерватории в сотрудничестве с ведущими обсерваториями мира. В настоящее время астрономы Узбекистана продолжают изучение сверхновой звезды SN 2017ein.

Рождение сверхновой звезды — одно из самых величайших явлений во Вселенной. По сообщению астрономов, вспышка произошла в спиральной галактике NGC 3938 в созвездии Большой Медведицы. Согласно современным представлениям, звезды, как и люди, рождаются, живут (развиваются) и умирают. Надо отметить, что все эти процессы происходят постоянно и в наши дни.

Напомним, что на конечной стадии своего развития некоторые звезды взрываются. И тогда в окружающее пространство выбрасывается невероятно большое количество раскаленного вещества. В этот момент на месте еле заметной или вовсе не видимой с Земли звездочки вспыхивает ярчайшая звезда. Наблюдение таких явлений помогает пониманию фундаментальных вопросов мироздания, жизни и эволюции звезд. В результате взрыва, в зависимости от массы остатка, на месте вспыхнувшей звезды образуется или нейтронная звезда, или черная дыра.