Ученые выяснили, что регулярный секс необходим для гармонии в семейной жизни

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Флорида, 18 июня. Регулярный секс — это лучшее средство для гармонизации отношений в семье, заявили американские ученые из университета Флориды. В отчете исследователей, опубликованном в научном журнале ToDay News Ufa, говорится о том, что пары, которые утверждают, что регулярный секс не важен в семье, честно говоря, лгут.

Ученые привлекли к исследованию этой темы 216 молодых пар. Добровольцам задавали два вопроса. На один можно было ответить вдумчиво и взвешенно, а на второй требовалось дать быстрый ответ. И выяснилось, что супруги подсознательно считают регулярный секс чрезвычайно важным для гармонии в семейной жизни. Хотя при этом могут долго и уверенно разглагольствовать об обратном.

Видимо играет свою роль воспитание и срабатывают вбитые с младенчества установки о некой «правильности». Исследователи выразили надежду, что молодые пары станут больше прислушиваться к своему внутреннему голосу и это поможет им сохранить гармонию в семье.