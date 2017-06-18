КНДР назвала действия США в Сирии актом государственного терроризма
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Пхеньян, 18 июня. Власти Северной Кореи назвали действия США в Сирии грубым актом государственного терроризма.
В заявлении КНДР говорится, что действия Соединенных Штатов в Сирии «с каждым днем приобретают все более возмутительный характер».
Отмечается, что бомбардировки авиацией США территории Сирии, приводящие к гибели мирных граждан, свидетельствуют о том, что «США несут основную ответственность за подрыв глобального мира и безопасности».
Также подчеркивается, что данной деятельностью США планируют взять под свой контроль весь ближневосточный регион.
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