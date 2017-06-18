В США задержаны подозреваемые в убийстве школьника из РФ

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Вашингтон, 18 июня. Посольство России в США надеется на скорейшее завершение расследования убийства Артема Зиберова и на привлечение убийц к суду, сообщили в пресс-службе российской дипломатической миссии.

«Рассчитываем на скорейшее завершение расследования и на привлечение убийц российского гражданина к справедливому суду», — заявили в пресс-службе.

Убитому Артему Зиберову было 18 лет, а его другу Шади Наджар было 17 лет. Их убили вечером 5 июня в пригороде Вашингтона. В субботу местная полиция сообщила имена трех человек, арестованных в связи с этим убийством — братьев Роджера и Эдгара Гарсия и их подельника Хосе Янеса.

В полиции отметили, что что последние двое считали, что Наджар в декабре 2016 года обокрал подругу Каналеса-Янеса, которая является наркодилером.

А в ночь перед смертью Наджар отправил сообщение своей подруге о том, что собирается продать наркотики Гарсии.

Помимо этого, при обыске в доме Гарсии-Гаона были обнаружены патроны, идентичные тем, что были найдены на месте преступления.

По предположенияю полиции, Артем Зиберов мог быть убит в качестве свидетеля.