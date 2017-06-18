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Вылет первого чартера из Японии на Южные Курилы перенесен на 19 июня
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Вылет первого чартера из Японии на Южные Курилы перенесен на 19 июня

6:43  18 Июня 2017
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Вылет первого чартера из Японии на Южные Курилы перенесен на 19 июня

Токио, 18 июня. Организаторы первого чартерного рейса из Японии на Южные Курильские острова сообщили, что вылет самолета переносится на 19 июня в связи с плохими погодными условиями.

Сообщается, что из-за сильного тумана на Кунашире вылет рейса был отложен на два часа, однако после ситуация не улучшилась.

«Ситуация не изменилась и было принято решение перенести рейс на завтра, в тот же час, что и было изначально запланировано на сегодня», — сказал один из организаторов.

Ранее Газета.ру сообщала, что первый чартер направится на острова Кунашир и Итуруп.

Ирина Новикова
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