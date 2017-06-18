Вылет первого чартера из Японии на Южные Курилы перенесен на 19 июня

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Токио, 18 июня. Организаторы первого чартерного рейса из Японии на Южные Курильские острова сообщили, что вылет самолета переносится на 19 июня в связи с плохими погодными условиями.

Сообщается, что из-за сильного тумана на Кунашире вылет рейса был отложен на два часа, однако после ситуация не улучшилась.

«Ситуация не изменилась и было принято решение перенести рейс на завтра, в тот же час, что и было изначально запланировано на сегодня», — сказал один из организаторов.

Ранее Газета.ру сообщала, что первый чартер направится на острова Кунашир и Итуруп.