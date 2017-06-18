Ахматовский вместо Кадыровского: петербуржцы самовольно переименовали мост

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Санкт-Петербург, 18 июня. На мосту через Дудергофский канал на юго-западе Санкт-Петербурга в ночь с 17 на 18 июня появилась огромная надпись «Ахматовский» и картонный профиль русской поэтессы, сообщает Федеральное агентство новостей.



Имя первого президента Чечни железобетонному мосту присвоили год назад решением городской топонимической комиссии и не без скандала: горожане собрали больше 58000 голосов в протестной петиции и даже вышли на митинг на Марсовом поле. Ироничные петербуржцы предложили властям назвать мост Ахматовским: мол, и с именем Кадырова созвучно и больше подходит культурной столице.

К тому времени, как власти окончательно решили дать мосту имя Ахмата Кадырова, наименование «Ахматовский» уже вошло в народ.

Видимо, год спустя, кто-то решил напомнить о народной воле, установив на мосту профиль Анны Андреевны и метровые пенопластовые буквы ее фамилии.