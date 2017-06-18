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Моряки, пропавшие на американском эсминце, найдены мертвыми
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Моряки, пропавшие на американском эсминце, найдены мертвыми

6:20  18 Июня 2017
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Моряки, пропавшие на американском эсминце, найдены мертвыми

Вашингтон, 18 июня. Представители Пентагона сообщили, что семеро моряков, пропавшие без вести после столкновения эсминца USS Fitzgerald с контейнеровозом, найдены мертвыми.

Сообщается, что их тела были обнаружены водолазами в подтопленной части судна. В настоящее время тела погибших доставлены в больницу города Йокосука.Моряки, пропавшие на американском эсминце, найдены мертвыми

Ранее Газета.ру сообщала, что столкновение эсминца США Fitzgerald и контейнеровоза, шедшего под флагом Филиппин, произошло в 20.30 по московскому времени 16 июня у берегов Японии.

Ирина Новикова
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