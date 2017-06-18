Моряки, пропавшие на американском эсминце, найдены мертвыми

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 18 июня. Представители Пентагона сообщили, что семеро моряков, пропавшие без вести после столкновения эсминца USS Fitzgerald с контейнеровозом, найдены мертвыми.

Сообщается, что их тела были обнаружены водолазами в подтопленной части судна. В настоящее время тела погибших доставлены в больницу города Йокосука.

Ранее Газета.ру сообщала, что столкновение эсминца США Fitzgerald и контейнеровоза, шедшего под флагом Филиппин, произошло в 20.30 по московскому времени 16 июня у берегов Японии.