Сирия: в Аль-Танф прибыла первая группа бойцов курдской самообороны
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Дамаск, 18 июня. Первая группа бойцов курдской самообороны прибыла в Аль-Танф после запроса Соединенных Штатов.
Сообщается, что бойцы были транспортированы воздушным путем из Тал-Бирака.
Отмечается, что Соединенные Штаты не доверяют сирийским правительственным войскам.
Ранее Газета.ру сообщала, что группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ) подвергается атакам сразу с нескольких сторон – американцы с курдами ведут штурм Ракки, также американцы с войсками Ирака в Мосуле, сирийская армия и проправительственные союзники под Пальмирой.
* Организация запрещена на территории РФ.
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