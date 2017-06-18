Сирия: в Аль-Танф прибыла первая группа бойцов курдской самообороны

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Дамаск, 18 июня. Первая группа бойцов курдской самообороны прибыла в Аль-Танф после запроса Соединенных Штатов.

Сообщается, что бойцы были транспортированы воздушным путем из Тал-Бирака.

Отмечается, что Соединенные Штаты не доверяют сирийским правительственным войскам.

Ранее Газета.ру сообщала, что группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ) подвергается атакам сразу с нескольких сторон – американцы с курдами ведут штурм Ракки, также американцы с войсками Ирака в Мосуле, сирийская армия и проправительственные союзники под Пальмирой.

The first batch of #YPG arrived to #AlTnaf after a #US request they were transported by air from Tal Biraq.

The #US doesn't trust the #FSA — Wael Al Hussaini (@WaelHussaini) June 18, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.