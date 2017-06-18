Восьмилетний ребенок попал под колеса автомобиля в Новокузнецке

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Новокузнецк, 18 июня. Восьмилетний школьник был сбит автомобилем в Новокузнецке в субботу вечером.

Сообщается, что инцидент произошел около семи часов вечера 17 июня на Пионерском проспекте. Водитель, управлявший автомобилем «ВАЗ-211440», наехал на мальчика, переходившего проезжую часть.

Отмечается, что пострадавший ребенок не нарушал правил дорожного движения и переходил дорогу по пешеходному переходу в сопровождении взрослого.

В результате случившегося мальчик получил различные травмы.