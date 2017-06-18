Сирия новости 18 июня 07.00: 2 боевика ССА погибли от взрывов СВУ, SDF вновь отбили у ИГ базу 17-й дивизии

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Сирия, 18 июня. Два боевика ССА погибли от взрывов СВУ, SDF**** вновь отбили у ИГ* базу 17-й дивизии на севере Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предприняли попытки продвинуться в восточном районе города Дамаск.

Сирийская свободная армия (ССА**): боевик ССА погиб, наступив на мину в окрестностях населенного пункта Джабал Наиф на севере провинции Алеппо, командир инженерных войск ССА погиб во время демонтирования самодельного взрывного устройства в окрестностях населенного пункта Нассиб на юге провинции Даръа.

ИГ: смертник ИГ на «шахид-мобиле» атаковал позиции САА в окрестностях деревни Анбадж к юго-западу от аэропорта «Ат-Табка».

Курды: планируют отправить свои войска к пограничному пункту Аль-Танф, чтобы остановить продвижение правительственных сил в этом регионе, бойцы SDF сбили шестой дрон ИГ, который те использовали, чтобы сбрасывать самодельные взрывные устройства на позиции курдских войск внутри города Ракка, при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США SDF вновь захватили расположенную к северу от города Ракка стратегическую базу 17-ой дивизии у террористов ИГ, захватили у террористов ИГ деревню Касра Шейх Джума, расположенную к юго-западу от города Ракка.

Провинция Дамаск

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников, после нескольких авиаударов ВВС Сирии по позициям боевиков в восточном районе города Дамаск САА предприняла попытки продвинуться в этом районе. Подробности о результатах неизвестны.

Провинция Алеппо

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Fox61A) один из источников, боевик ССА погиб, наступив на мину в окрестностях населенного пункта Джабал Наиф на севере провинции.

Провинция Хомс

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, ИГ опубликовало фотографии с места дислокации террористов на востоке провинции. Источник сообщает, что ПТРК, которые используют террористы в борьбе с САА – произведены в США.

По неподтвержденным данным из разных источников, курдские войска планируют отправить свои войска к пограничному пункту Аль-Танф, что находится у границы с Ираком, чтобы остановить продвижение правительственных сил в этом регионе.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Deir ez-Zor 24, были нанесены авиаудары по позициям террористов ИГ в населенном пункте Сальхия в восточном пригороде Дейр эз-Зора.

Провинция Даръа

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, командир инженерных войск ССА погиб во время демонтирования самодельного взрывного устройства в окрестностях населенного пункта Нассиб на юге провинции. Двое его помощников были ранены.

Провинция Ракка

По сообщению информагентства Al-Masdar News, при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США SDF вновь захватили расположенную к северу от города Ракка стратегическую базу 17-ой дивизии у террористов ИГ.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AfarinMamosta) один из источников, бойцы SDF сбили шестой дрон ИГ, который те использовали, чтобы сбрасывать самодельные взрывные устройства на позиции курдских войск внутри города Ракка.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Raqqa SL, бойцы SDF захватили у террористов ИГ деревню Касра Шейх Джума, расположенную к юго-западу от города Ракка.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@SaladinAlDronni) один из источников, смертник ИГ на «шахид-мобиле» атаковал позиции САА в окрестностях деревни Анбадж к юго-западу от аэропорта «Ат-Табка».

Ирак

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информагентство Iraqi Day, террористы ИГ планируют осуществить серию терактов по всей стране, чтобы отвести всеобщее внимание от своего поражения в Мосуле.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)