Число погибших во время взрыва в ТЦ в Боготе выросло до трех
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Богота, 18 июня. Три человека, по последним данным, стали жертвами взрыва в торговом центре Centro Andino в столице Колумбии Боготе.
Все погибшие являются женщинами в возрасте от 23 до 31 года, одна из них — гражданка Франции. Сообщается, что еще 11 человек получили травмы и ранения в результате случившегося.
Ранее мэр Энрике Пеньялоса заявил, что случившееся в торговом центре является террористической атакой.
Ранее Газета.ру сообщала, что мощный взрыв прогремел в одном из самых крупных и популярных торговых центров в Боготе.
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