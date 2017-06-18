Число погибших во время взрыва в ТЦ в Боготе выросло до трех

В Избранное

Скопировать

Богота, 18 июня. Три человека, по последним данным, стали жертвами взрыва в торговом центре Centro Andino в столице Колумбии Боготе.

Все погибшие являются женщинами в возрасте от 23 до 31 года, одна из них — гражданка Франции. Сообщается, что еще 11 человек получили травмы и ранения в результате случившегося.

Ранее мэр Энрике Пеньялоса заявил, что случившееся в торговом центре является террористической атакой.

Ранее Газета.ру сообщала, что мощный взрыв прогремел в одном из самых крупных и популярных торговых центров в Боготе.