Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Число погибших во время взрыва в ТЦ в Боготе выросло до трех
Triangle Created with Sketch.

Число погибших во время взрыва в ТЦ в Боготе выросло до трех

5:25  18 Июня 2017  /обновлено: 5:26  18 Июня 2017
195

Число погибших во время взрыва в ТЦ в Боготе выросло до трех

Богота, 18 июня. Три человека, по последним данным, стали жертвами взрыва в торговом центре Centro Andino в столице Колумбии Боготе.

Все погибшие являются женщинами в возрасте от 23 до 31 года, одна из них — гражданка Франции. Сообщается, что еще 11 человек получили травмы и ранения в результате случившегося.

Ранее мэр Энрике Пеньялоса заявил, что случившееся в торговом центре является террористической атакой.

Ранее Газета.ру сообщала, что мощный взрыв прогремел в одном из самых крупных и популярных торговых центров в Боготе.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть