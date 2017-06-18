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Происшествия
Видео страшного ДТП в Уссурийске: водитель сбил спасателя и оставил умирать
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Видео страшного ДТП в Уссурийске: водитель сбил спасателя и оставил умирать

5:04  18 Июня 2017
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Видео страшного ДТП в Уссурийске: водитель сбил спасателя и оставил умирать

Уссурийск, 18 июня. Сотрудник МЧС погиб в дорожной аварии, произошедшей в Уссурийске Приморского края.

ДТП произошло 17 июня в 6 часов вечера. Согласно свидетельствам очевидцев, 21-летний парень ехал на мотоцикле по улице Некрасова и столкнулся с иномаркой. Пострадавший скончался на месте происшествия из-за полученных травм.

Очевидцы отметили, что после аварии водитель автомобиля вел себя крайне безразлично и не оказал первой помощи сбитому им парню.

Мать погибшего рассказала, что молодой человек недавно вернулся из армии и устроился на работу в МЧС.

Ирина Новикова
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