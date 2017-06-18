Фото: фонарный столб спас жителей Кемерово от гибели

В Избранное

Скопировать

Кемерово, 18 июня. Фонарный столб спас прохожих на проспекте Ленина в Кемерово от смерти под колесами автомобиля.

Сообщается, что водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, в результате чего машина на скорости вылетела с дороги и почти вылетела на остановку общественного транспорта, однако врезалась в фонарный столб.

В момент ДТП на остановке находились несколько человек. Очевидцы рассказали, что очень сильно испугались, увидев летящую на них иномарку. По словам некоторых, у них буквально пронеслась перед глазами вся жизнь.