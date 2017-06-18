Минимум 19 человек погибли во время лесных пожаров в Португалии

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Лиссабон, 18 июня. Власти Португалии сообщили, что по меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров в округе Лейрия.

«Мы можем подтвердить 19 погибших, все гражданские. Трое погибли от отравления дымом и 16 были найдены сгоревшими в своих автомобилях, оказавшись отрезанными огнем на участке трассы из Фигейро-душ-Виньюш в Каштаньейра- ди-Пера», — говорится в сообщении властей страны.

Отмечается, что еще 20 человек пострадали, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщает Газета.ру.

Кроме того, два человека числятся пропавшими без вести.