В Нью-Йорке открылась библиотека твитов Дональда Трампа

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Нью-Йорк, 18 июня. В субботу в Нью-Йорке открылась библиотека твитов президента США Дональда Трампа.

«Библиотека» стала проектом сатирического вечернего телешоу The Daily Show и открыта всего на два дня. Вход в библиотеку бесплатный.

Сообщается, что открытие вызвало огромный ажиотаж, в результате чего желающим попасть в помещение на Пятой авеню пришлось отстоять в очереди около часа. Очередь растянулась вдоль 57-й улицы на Манхеттене, сообщает Газета.ру.

На экранах и плакатах вдоль стен выставки размещены самые громкие твиты президента в микроблоге Twitter, в том числе и удаленные автором.