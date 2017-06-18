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Россия
Депутаты предложили отмечать в России День отца
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Депутаты предложили отмечать в России День отца

3:39  18 Июня 2017
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Депутаты предложили отмечать в России День отца

Москва, 18 июня. В Государственной думе РФ предложили установить третье воскресенье июня официальным праздником День отца.

Сообщается, что поправки предлагается внести в статью 112 Трудового кодекса «Нерабочие и праздничные дни».

Инициатором идеи является депутат Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов. По его мнению, День отца должен был давно быть признан в качестве официального праздника в России.Депутаты предложили отмечать в России День отца

«Он должен стать одним из наиболее важных праздников в России, повышающих мужскую самооценку», — подчеркнул депутат.

Кроме того, парламентарий предложил предложил сделать в День отца бесплатным проезд в общественном транспорте для всех мужчин.

Ирина Новикова
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