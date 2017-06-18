Депутаты предложили отмечать в России День отца
Москва, 18 июня. В Государственной думе РФ предложили установить третье воскресенье июня официальным праздником День отца.
Сообщается, что поправки предлагается внести в статью 112 Трудового кодекса «Нерабочие и праздничные дни».
Инициатором идеи является депутат Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов. По его мнению, День отца должен был давно быть признан в качестве официального праздника в России.
«Он должен стать одним из наиболее важных праздников в России, повышающих мужскую самооценку», — подчеркнул депутат.
Кроме того, парламентарий предложил предложил сделать в День отца бесплатным проезд в общественном транспорте для всех мужчин.