Мощный взрыв прогремел в торговом центре в столице Колумбии
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Богота, 18 июня. Мощный взрыв прогремел в торговом центре Centro Andino в сердце туристического района столицы Колумбии Боготы.
По словам очевидцев, взрыв прогремел в туалете на втором этаже молла.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и скорой помощи, проводится эвакуация посетителей ТЦ, сообщает Газета.ру.
Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек.
Данных о причине взрыва пока не поступало, отмечается, что этот торговый центр является одним из самых популярных в Боготе.
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