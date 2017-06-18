Мощный взрыв прогремел в торговом центре в столице Колумбии

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Богота, 18 июня. Мощный взрыв прогремел в торговом центре Centro Andino в сердце туристического района столицы Колумбии Боготы.

По словам очевидцев, взрыв прогремел в туалете на втором этаже молла.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и скорой помощи, проводится эвакуация посетителей ТЦ, сообщает Газета.ру.

Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали пять человек.

Данных о причине взрыва пока не поступало, отмечается, что этот торговый центр является одним из самых популярных в Боготе.