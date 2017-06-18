Калифорнийские работники украли авокадо на сумму $300 тысяч
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Вашингтон, 18 июня. Американские полицейские задержали работников компании Mission Produce в городе Окснард штата Калифорния. Они подозреваются в краже авокадо на сумму 300 тысяч долларов США.
Информация о незаконной торговле авокадо поступила еще в мае. Тогда за предполагаемыми преступниками была установлена слежка. Оказалось, что они торговали крадеными плодами. Точный размер незаконно полученной выручки устанавливается.
Ранее в США паром столкнулся с причалом. Об этом сообщала Газета.ru.
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