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Калифорнийские работники украли авокадо на сумму $300 тысяч
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Калифорнийские работники украли авокадо на сумму $300 тысяч

3:01  18 Июня 2017
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Калифорнийские работники украли авокадо на сумму $300 тысяч

Вашингтон, 18 июня. Американские полицейские задержали работников компании Mission Produce в городе Окснард штата Калифорния. Они подозреваются в краже авокадо на сумму 300 тысяч долларов США.

Информация о незаконной торговле авокадо поступила еще в мае. Тогда за предполагаемыми преступниками была установлена слежка. Оказалось, что они торговали крадеными плодами. Точный размер незаконно полученной выручки устанавливается.

Ранее в США паром столкнулся с причалом. Об этом сообщала Газета.ru.

Сергей Свазовский
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