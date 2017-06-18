Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Испания разгромила Македонию на старте молодежного чемпионата Европы по футболу
Triangle Created with Sketch.

Испания разгромила Македонию на старте молодежного чемпионата Европы по футболу

2:45  18 Июня 2017
74

Испания разгромила Македонию на старте молодежного чемпионата Европы по футболу

Варшава, 18 июня. Молодежная сборная Испании по футболу со счетом 5:0 победила команду Македонии в первом туре континентального первенства в Польше.

Исход борьбы был решен в первой половине встречи. Голы Сауля, Асенсио и Деулофеу позволили «красной фурии» уйти на перерыв при счете 3:0 в свою пользу. Во втором тайме Асенсио отличился еще дважды, оформив хет-трик.

Ранее Газета.ru сообщала о победе сборной России над Новой Зеландией в матче-открытии Кубка конфедераций.

Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть