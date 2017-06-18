Испания разгромила Македонию на старте молодежного чемпионата Европы по футболу

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Варшава, 18 июня. Молодежная сборная Испании по футболу со счетом 5:0 победила команду Македонии в первом туре континентального первенства в Польше.

Исход борьбы был решен в первой половине встречи. Голы Сауля, Асенсио и Деулофеу позволили «красной фурии» уйти на перерыв при счете 3:0 в свою пользу. Во втором тайме Асенсио отличился еще дважды, оформив хет-трик.

Ранее Газета.ru сообщала о победе сборной России над Новой Зеландией в матче-открытии Кубка конфедераций.