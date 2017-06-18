Малоимущие россияне смогут бесплатно побывать на матчах Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 18 июня. Пресс-служба оргкомитета «Россия-2018» сообщила, что малоимущие граждане России получат возможность бесплатно побывать на матчах Кубка конфедераций по футболу.

Отмечается, что среди тех, кто смогут посмотреть матчи бесплатно, находятся многодетные семьи, воспитанники детских домов, а также люди, обладающие инвалидностью.

Ранее Газета.ру сообщала, что в субботу в Санкт-Петербурге стартовал Кубок конфедераций FIFA. Первый матч прошел между сборными России и Новой Зеландии и завершился со счетом 2:0.