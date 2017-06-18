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Дамаск, 18 июня. Несколько арабских группировок с севера Сирии отправятся в Иорданию. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.

По информации источника, группировки будут объединены под командованием Ахмады Джарбы. Они отправятся в Иорданию, а затем в Аль-Танф.

مصدر خاص لنورس

بعض الفصائل العربية المنضمة للمليشيات الانفصالية في شمال سوريا، ستكون تحت قيادة الجربا، وسيتم نقلها الى الاردن ثم الى التنف — مركز نورس للدراسات (@nors_study) June 17, 2017

Ранее Газета.ru сообщала, что российским вооруженным силам удалось уничтожить 180 террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.