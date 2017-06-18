Несколько арабских группировок с севера Сирии отправятся в Иорданию
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Дамаск, 18 июня. Несколько арабских группировок с севера Сирии отправятся в Иорданию. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.
По информации источника, группировки будут объединены под командованием Ахмады Джарбы. Они отправятся в Иорданию, а затем в Аль-Танф.
Ранее Газета.ru сообщала, что российским вооруженным силам удалось уничтожить 180 террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»*.
* Организация запрещена на территории РФ.
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