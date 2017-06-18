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Весь мир
Несколько арабских группировок с севера Сирии отправятся в Иорданию
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Несколько арабских группировок с севера Сирии отправятся в Иорданию

2:28  18 Июня 2017
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Несколько арабских группировок с севера Сирии отправятся в Иорданию

Дамаск, 18 июня. Несколько арабских группировок с севера Сирии отправятся в Иорданию. Об этом сообщается в социальной сети Twitter.

По информации источника, группировки будут объединены под командованием Ахмады Джарбы. Они отправятся в Иорданию, а затем в Аль-Танф.

Ранее Газета.ru сообщала, что российским вооруженным силам удалось уничтожить 180 террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.

Cергей свазовский
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