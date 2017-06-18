Европа попрощается с Гельмутом Колем в Страсбурге

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Брюссель, 18 июня. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал провести общеевропейскую церемонию прощания с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем.

Юнкер напомнил, что еще при жизни политика удостоили почетного гражданства Европы, что стало свидетельством его исключительных достижений.

По словам главы ЕК, церемония прощания пройдет в Страсбурге, однако дата прощания пока не назначена.

Ранее Газета.ру сообщала, что экс-канцлер Германии Гельмут Коль скончался на 88-м году жизни утром 16 июня. Коль занимал пост канцлера ФРГ с 1982 по 1998 год.