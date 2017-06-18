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Собянин объявил конкурс на разработку проектов кварталов реновации
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Собянин объявил конкурс на разработку проектов кварталов реновации

2:09  18 Июня 2017
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Собянин объявил конкурс на разработку проектов кварталов реновации

Москва, 18 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил международный конкурс на разработку проектов кварталов реновации. Соответствующая запись опубликована в социальной сети Twitter.

Собянин подчеркнул, что в конкурсе примут участие лучшие архитекторы. В частности, приглашения уже получили бюро Foster and Partners из Великобритании, а также Herzog & de Meuron из Швейцарии.

Задача реновации отнюдь не сводится к постройке новых домов. Важно создать уютную и благоприятную для жителей городскую среду, — сказал Собянин.

Ранее Газета.ru сообщала о включении еще 500 домов в программу реновации.

#сергейсобянин
Сергей Свазовский
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