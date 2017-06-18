Сорокин: Путин держит руку на пульсе Кубка конфедераций

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Санкт-Петербург, 18 июня. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что президент РФ Владимир Путин хорошо информирован о проведении футбольного Кубка конфедераций.

По словам Сорокина, российский глава держит руку на пульсе и следит за ходом подготовки к турниру.

Он также напомнил, что Путин является председателем наблюдательного совета оргкомитета и участвует в его рабочих заседаниях, передает RT на русском.

«Правительство и президент много сделали для того, чтобы Кубок конфедераций и чемпионат мира прошли достойно», — подчеркнул Сорокин.