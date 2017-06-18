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Происшествия
Пьяного водителя автобуса, перевозившего 15 детей, задержали в Ростовской области
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Пьяного водителя автобуса, перевозившего 15 детей, задержали в Ростовской области

1:54  18 Июня 2017
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Пьяного водителя автобуса, перевозившего 15 детей, задержали в Ростовской области

Ростов, 18 июня. В Цимлянском районе Ростовской области был задержан водитель, который перевозил детей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Задержание произошло силами инспекторов ДПС. Отмечается, что по факту инцидента в отношении водителя начата проверка.

Ранее сообщалось, что СК РФ открыл уголовное дело в отношении экспертов, признавших пьяным шестилетнего ребенка, который погиб в ДТП. Об этом писала Газета.ru.

Сергей Свазовский
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