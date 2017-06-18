Сирия: арабо-курдские отряды выбили боевиков из квартала на западе Ракки

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Ракка, 18 июня. Бойцы вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» выбили в субботу боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) из квартала Эль- Кадисия в западной части сирийской Ракки.

Сообщается, что успех данной операции позволил арабо-курдским отрядам занять важный плацдарм для окружения центральных районов Ракки, контролируемых террористами, оказывающими ожесточенное сопротивление.

Ранее Газета.ру сообщала, что лидер «Исламского государства»* Абу Бакр аль-Багдади погиб 28 мая в результате авиаудара ВКС России по позициям боевиков в районе Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.