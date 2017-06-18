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Вашингтон, 18 июня. Администрация президента США хочет сохранить за собой право на снятие санкций в отношении России единоличным решением. Об этом сообщает Politico.

Предложенный американским парламентом законопроект предполагает значительное сужение полномочий президента на снятие ограничений.

По замыслу конгрессменов, президента обяжут представить конкретный перечень лиц, с которых предлагается снять санкции, а также обоснование такого предложения. Между тем, в Белом доме эту идею не разделяют.

Кроме того, Госсекретарь Рекс Тиллерсон подчеркнул необходимость сохранения конструктивного диалога России и США.

Ранее Дмитрий Песков заявил о нежелании России входить в «санкционное пике» в отношениях с США. Об этом писала Газета.ru.