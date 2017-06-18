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США отрицают гибель четверых своих солдат в Афганистане
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США отрицают гибель четверых своих солдат в Афганистане

1:24  18 Июня 2017
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США отрицают гибель четверых своих солдат в Афганистане

Кабул, 18 июня. Военное командование США отрицает факт гибели четверых солдат от рук афганского военнослужащего в северной части города Мазари-Шариф.

Представитель ВС США утверждает, что в результате нападения афганца был убит сам нападавший. В рядах американских военнослужащих потерь нет.

В то же время, представитель афганской армии сообщал об убийстве четырех солдат ВС США в результате нападения.

Ранее Газета.ru сообщала об ударах ВКС РФ по укреплениям ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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