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Спорт
Широков прокомментировал итоги первого дня Кубка конфедераций
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Широков прокомментировал итоги первого дня Кубка конфедераций

1:35  18 Июня 2017
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Широков прокомментировал итоги первого дня Кубка конфедераций

Санкт-Петербург, 18 июня. Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал итоги первого дня Кубка конфедераций, прошедшего в Санкт-Петербурге.

По мнению футболиста, прошедший матч стал очень хорошим началом для российской сборной, передает RT на русском.
Он отметил, что, показав достаточно неплохую игру, члены национальной команды забили два гола и порадовали как болельщиков, так и президента страны Владимира Путина.Широков прокомментировал итоги первого дня Кубка конфедераций

Напомним, что футбольный Кубок конфедераций открылся в субботу в Санкт-Петербурге матчем Россия — Новая Зеландия. Победу одержали хозяева поля со счетом 2:0.

Ирина Новикова
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