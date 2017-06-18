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Санкт-Петербург, 18 июня. Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков прокомментировал итоги первого дня Кубка конфедераций, прошедшего в Санкт-Петербурге.

По мнению футболиста, прошедший матч стал очень хорошим началом для российской сборной, передает RT на русском.

Он отметил, что, показав достаточно неплохую игру, члены национальной команды забили два гола и порадовали как болельщиков, так и президента страны Владимира Путина.

Напомним, что футбольный Кубок конфедераций открылся в субботу в Санкт-Петербурге матчем Россия — Новая Зеландия. Победу одержали хозяева поля со счетом 2:0.