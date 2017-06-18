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Сирия: боевики покидают Алеппо, в Даръа продолжаются обстрелы, SDF наступает в Ракке
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Сирия: боевики покидают Алеппо, в Даръа продолжаются обстрелы, SDF наступает в Ракке

1:09  18 Июня 2017
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Сирия: боевики покидают Алеппо, в Даръа продолжаются обстрелы, SDF наступает в Ракке

Дамаск, 18 июня. Боевики покидают Алеппо под контролем сирийских правительственных войск. В ходе эвакуации им запрещено иметь при себе оружие и носить маски.

Соглашение об эвакуации не охватывает лиц, которые вели боевые действия на стороне запрещенной в России организации «Исламское государство».

В провинции Ракка вооруженное формирование коалиции сирийские демократические силы (SDF) наступают на позиции ИГИЛ*. Сообщается о смерти 40 террористов. Со своей стороны SDF потеряли одного бойца убитым и трех ранеными.

В Хаме, вопреки сообщениям СМИ высота Табарат Аль-Диба,  по-прежнему удерживается «Исламским государством»*.

В провинции Даръа, несмотря на соглашение о прекращении огня, конфликтующие стороны продолжают обоюдные обстрелы.

Ранее Газета.ru сообщала об уничтожении двух главарей ИГИЛ российскими войсками.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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