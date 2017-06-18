Иракские войска отбили от боевиков ИГ КПП Эль-Валид на границе с Сирией

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Багдад, 18 июня. Правительственные войска Ирака вышли к КПП Эль-Валид на южной границе с Сирией.

Сообщается, что Эль-Валид находится напротив сирийского города Эт-Танф, служащего базой вооруженной оппозиции, поддерживаемой США и их союзниками.

Отметим, что данный КПП стал уже третьим пограничным переходом, освобожденным от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ).

Ранее сообщалось, что шиитские ополченцы, поддерживающие армию Ирака, заняли КПП Телль-Сфук к западу от Мосула и КПП Джаяр-Галфас рядом с населенным пунктом Умм-Джрейс.

* Организация запрещена на территории РФ.