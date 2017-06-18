Пассажирское судно столкнулось с пирсом в Италии, пострадали 55 человек

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Рим, 18 июня. В результате столкновения пассажирского судна с пирсом на острове Искья в Италии пострадали 55 человек.

Столкновение застало пассажиров в момент подготовки к сходу с парохода. Как сообщили в местной больнице, повреждения, полученные пассажирами, незначительны. В основном речь идет об ушибах и синяках. Одна из пострадавших рассказала, что происшествие вызвало панику на борту судна.

Ранее Газета.ru сообщала о столкновении эсминца ВМС США с торговым судном у берегов Японии.