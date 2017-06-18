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Мутко передал поздравления Путина игрокам сборной России
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Мутко передал поздравления Путина игрокам сборной России

0:30  18 Июня 2017
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Мутко передал поздравления Путина игрокам сборной России

Санкт-Петербург, 18 июня. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко передал футболистам сборной России поздравления президента РФ Владимира Путина.

Мутко отметил, что игрокам национальной команды было очень приятно внимание со стороны главы государства. Он также выразил надежду, что подопечные Станислава Черчесова с наилучшей стороны проявят себя на Кубке конфедераций.

Мутко назвал нынешний состав российской сборной очень сильным, — цитирует Газета.ru.

#владимирпутин #виталиймутко #станиславчерчесов
Сергей Свазовский
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