SDF уличили в пытках мирного населения и этнических чистках

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Дамаск, 18 июня. Вооруженное формирование коалиции Сирийские демократические силы арестовали и пытали мирного жителя Матара Ахмеда Аль-Юсуфа в Азазе провинции Алеппо. Об этом стало известно благодаря сообщениям в социальной сети Twitter.

#SYRIA

Rebels arrested and tortured Matar Ahmed al-Yusuf in Azaz, accusing him of 'working with the Kurds'. They also seized his property. pic.twitter.com/r0FcWVelh6 — Ersin Satlyk (@e_sklt) June 17, 2017

Отмечается, что Аль-Юсуф подвергся пыткам, а его имущество было похищено. В SDF обвинили Аль-Юсуфа в «работе на курдов». Это еще раз подтверждает этнические чистки со стороны сирийских демократических сил, а также вопиющие нарушения прав человека с их стороны, - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о столкновениях сирийских правительственных войск и SDF на западе провинции Ракка.