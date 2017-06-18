Наши «два-ноль» с Новой Зеландией: как это было в лицах и эмоциях

В Избранное

Скопировать

Кубок конфедераций ФИФА 2017 начался для России победой: два гола забили футболисты нашей сборной в открывающем матче на стадионе «Санкт-Петербург» команде Новой Зеландии. В нашем фоторепортаже из фан-зоны, где работали корреспонденты Федерального агентства новостей, отразились все впечатления и эмоции сегодняшнего футбольного состязания.

Победу России накануне предсказывали все ведущие спортивные обозреватели, на нашу сборную делали ставки серьезные букмейкеры, и даже оракул Кубка конфедераций, белоснежный эрмитажный кот Ахилл, хоть и нерешительно и неохотно, но указал на российский триколор, как флаг страны-победителя открывающего матча.

Но грош цена всем предсказаниям, пока они не сбываются цифрами на табло.

Флегматичные петербургские зрители в фан-зоне на Конюшенной площади поначалу были довольно скупы на эмоции – в толпе шутили о затяжной зиме и нордическом характере, фотографы с трудом ловили кадры.

Но уже первый автогол с участием наших футболистов Полоза и Глушакова оживил болельщиков. Была радость от первого мяча в ворота Новой Зеландии, досада из-за незасчитанного гола,

почти отчаяние во время двух опасных моментов на нашей стороне поля,

восхищение маневрами Полоза, обида за упущенные возможности, восторг от победного броска Федора Смолова.

В итоге «два-ноль» в пользу России на финальной заставке матча – наша важная, по статусу страны-хозяйки Кубка необходимая и заслуженная победа.

Впрочем, Новая Зеландия – самая слабая страна-участник Кубка конфедераций, а вот 21 июня сборной Станислава Черчесова предстоит встреча с сильнейшими футболистами мира – сборной Португалии.

Поздравляем сборную России с победой в первом матче и желаем достойной игры в следующих состязаниях Кубка конфедераций!